Bills announce initial 53-man roster

The Bills have announced their initial 53-man roster:

QB(2)- Josh Allen, Mitchell Trubisky

RB(5)- Devin Singletary, Zack Moss, Matt Breida, Reggie Gilliam, Taiwan Jones

WR(7)- Stefon Diggs, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Jake Kumerow, Marquez Stevenson

TE(2)- Dawson Knox, Tommy Sweeney

OL(9)- Dion Dawkins, Jon Feliciano, Mitch Morse, Cody Ford, Daryl Williams, Ike Boettger, Ryan Bates, Spencer Brown, Tommy Doyle

DL(11)- Jerry Hughes, Mario Addison, A.J. Epenesa, Boogie Basham, Greg Rousseau, Efe Obada, Star Lotulelei, Ed Oliver, Harrison Phillips, Justin Zimmer, Vernon Butler

LB(6)- Tremaine Edmunds, Matt Milano, A.J. Klein, Andre Smith, Tyler Matakevich, Tyrel Dodson

CB(5)- Tre’Davious White, Levi Wallace, Dane Jackson, Taron Johnson, Siran Neal

S(4)- Micah Hyde, Jordan Poyer, Jaquan Johnson, Damar Hamlin

ST(2)- Tyler Bass, Matt Haack