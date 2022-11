HS Girls Soccer

PIAA Class 2A Semifinals

General McLane 3 Mt. Pleasant 0 F

Lancers Advance to first ever state title match

General McLane vs Central Columbia Saturday 10AM

HS Boys Soccer

PIAA Class 3A Semifinals

Cathedral Prep 0 Hershey 2 F

PIAA Class 2A Semifinals

Mercyhurst Prep 1 Lancaster Catholic 3 F