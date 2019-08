First Singles- Sarah DeMarco vs. Abby Murray (6-1, 6-2 Villa)

Second Singles- Tara Thomas vs. Brooke Lowry (6-1, 6-1 Villa)

Third Singles- Ryleigh Valone vs. Maria Minichelli (6-3, 6-0 Villa)

First Doubles- Rachel Bowen & Lauren Passarelli vs. Samantha Becker & Natalia Miksa (6-2, 6-1 Villa)

Second Doubles- Abby Consiglio & Annie Prichard vs. Tia Jain & Abby Idzik-(6-1, 6-1 Villa)

Villa beats McDowell 5-0. Villa’s Record 2-0 Region, 2-0 Overall