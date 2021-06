Friday’s EDGA Match-Play Second Round Pairings

Alex Weir vs T.J. Mitchell (8:00AM)

Tyler Cozad vs Ron Coleman (8:08AM)

Isaiah Swan vs Ryan Ferry (8:16AM)

Dave Spitzer vs Mike Wolfe (8:24AM)

Drew Deimel vs Carter Hassenplug (8:32AM)

Mark Majewski vs Abe Holmes (8:40AM)

Jon Merriott vs Salvatore Vella (8:48AM)

Ted Grassi III vs Matt Barto (8:56AM)