District 10 2A Individual Wrestling Championships

Coverage from Sharon High School for the 2021 District 10 class 2A individual wrestling championships.

Winners:

106 pounds: Hunter Robison, Saegertown

113: Justin O’Neill, Hickory

120: Gary Steen, Reynolds (4X champ)

126: Chase McLaughlin, Greenville

132: Connor Pierce, Harbor Creek

138: Carson Filer, Mercer

145: Kaeden Berger, Reynolds

152: Jack Rimpa, Fort LeBoeuf

160: Jalen Wagner, Reynolds

172: Gage Musser, Commodore Perry

189: Cole Karpinski, Greenville

215: Hayden Linkerhof, Corry

285: Jordan Schell, Girard

Team: Reynolds