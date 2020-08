EDGA Junior Match Play Field Set For Wednesday

EDGA Jr. Match Play Qualifier-Union City Country Club

(Boys Results)

Isaiah Swan 69

Carter Hassenplug 70

Zach Henry 79

Trey Chrispen 79

Kyle Westfall 79

Josh James 81

Phil Pedano 81

Michael Stoddart 82

Joey DeAngelo 83

Dylan Flinchbaugh 83

Matthew Costa 86

Ryan Eastbourn 86

Evan Nadzam 87

Andrew Patsy 87

Kamerson Kerle 88

Maclain Deitrick 89

Richard Gladden 89

EDGA Jr. Boys Match Play Tournament

First Round (August 5)

Zach Henry vs Richard Gladden

Mike Stoddart vs Joey DeAngelo

Kyle Westfall vs Andrew Patsy

Trey Chrispen vs Ryan Eastbourn

Isaiah Swan vs K Kerle

Josh James vs Dylan Flinchbaugh

Carter Hassenplug vs Evan Nadzam

Phil Pedano vs Matthew Costa

EDGA Jr. Match Play Qualifier-Union City Country Club

(Girls Results)

Tara Thomas 86

Madison Klinger 89

Anna Harpst 92

AnnaMarie Zinram 92

Alaina Harpst 94

McKayla Kerle 96

Analise Wolf 99

Elizabeth D’Andrea 105

EDGA Jr. Girls Match Play Tournament

First Round (August 5)

Tara Thomas vs Elizabeth D’Andrea

Anna Harpst vs Alaina Harpst

Madison Klinger vs Analise Wolf

AnnaMarie Zinram vs McKayla Kerle