Flinchbaugh, D’Andrea Medalists in EDGA JR. Match-Play Qualifier

EDGA Jr. Match-Play Qualifier (The Ridge Golf Club)

Boys Overall Results

Dylan Flinchbaugh 69

Kyle Westfall 72

Ryan Eastbourn 73

Nick Momeyer 73

Trey Thompson 75

Cole Desimone 76

Joe Fugagli 77

Michael Mahoney 77

Jacob Eastbourn 82

Joseph Grundy 83

Anthony LaBoda 83

First Round Pairings (Tuesday Beginning at 8:00AM)

D. Flinchbaugh vs R. Mahoney

M. Mahoney vs J. Eastbourn

N. Momeyer vs L. Markiewicz

T. Thompson vs K. Kerle

K. Westfall vs J. Cacchione

J. Fugagli vs A. LaBoda

R. Eastbourn vs M. Costa

C. Desimone vs J. Grundy

Girls Overall Results

Elizabeth D’Andrea 81

Katie Caryl 85

AnnaMarie Zinram 85

Analise Wolf 85

McKayla Kerle 87

Ella Bickel 91

Emily Piotrowski 92

Sheradan Sears 107

Lena Fuss 111

Quarterfinal Pairings (Tuesday Beginning at 2:40PM)

E. D’Andrea vs S. Sears/L. Fuss

A. Zinram vs M. Kerle

A. Wolf vs E. Piotrowski

K. Caryl vs E. Bickel