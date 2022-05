PSAC Baseball Playoffs

First Round-Single Elimination

Mercyhurst 5 West Chester 2 F

East Stroudsburg 11 Gannon 3 F

Shippensburg 3 Slippery Rock 4 F

California 0 Millersville 10 F

Double Elimination Bracket

Thursday, May 12 @ Slipper Rock University

Slippery Rock vs Millersville 10 AM

Mercyhurst vs East Stroudsburg 2 PM