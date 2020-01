Mercyhurst Edges Seton Hill on the Mat

Mercyhurst 18 Seton Hill 17

125: Frank Bonura (SHU) over Tyler Mitchell (HURST) (Dec 13-7)

133: Eric Bartos (HURST) over Vincent Distefanis (SHU) (Dec 4-2)

141: Alexis Soriano (HURST) over Tyler Kenney (SHU) (Dec 7-6)

149: Austin Shaw (SHU) over Alex Samson (HURST) (TF 17-1 6:18)

157: Mike Clark (HURST) over Zach Recklein (SHU) (MD 10-2)

165: Logan Grass (HURST) over Luke Ewing (SHU) (TF 18-1 5:13)

174: Alec Shaw (SHU) over Kevin Holman (HURST) (Dec 7-3)

184: William Romjue (SHU) over Trever Begin (HURST) (Dec 5-2)

197: Luke McGonigal (HURST) over Nathan Bowlen (SHU) (Dec 4-1)

285: Jacob Beistel (SHU) over Jacob Robb (HURST) (Dec 4-3)