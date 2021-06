Great Lakes Junior Golf

“War at the Shore”

at Lake Shore Country Club

Boys Results (16-19)

Breckin Taylor 141

Josh James 145

Kyle Westfall 151

Dylan Flinchbaugh 155

Cole Desimone 159

Girls Results (16-19)

Annamarie Zinram 170

Elizabeth D’Andrea 182

McKayla Kerle 207

Isabella Barbero 208

Emily Piotrowski 221